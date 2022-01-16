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У Львівській області в будинку знайшли мертвими двох людей: подробиці

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У Львівській області в будинку знайшли мертвими двох людей: подробиці

pixabay.com

Причини трагедії розслідує поліція. 

У с. Розвадів Стрийського району Львівської області у приватному житловому будинку знайшли мертвими двох людей. Ймовірно вони отруїлись чадним газом

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

У приватному будинку знайшли мертвими людей 1958 та 1965 року народження. Вони загинули ще до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. За попередніми даними, люди отруїлись чадним газом. 

"Будинок обладнаний газовими кахельними пічками і ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до будинку", - йдеться у повідомленні. 

Причини трагедії розслідує поліція. 

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