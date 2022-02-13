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У Львівській області в будинку знайшли мертвими чоловіка та жінку: подробиці

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У Львівській області в будинку знайшли мертвими чоловіка та жінку: подробиці

pixabay.com

Причини займання встановлює поліція. 

У с. Чернушовичі (Підберізцівська ТГ) Львівського району у суботу, 12 лютого, в приватному житловому будинку знайшли мертвими чоловіка та жінку. 

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

За попередніми даними, 12 лютого о 13:12 в приватному житловому будинку сталась пожежа. Під час гасіння пожежі там знайшли мертвими чоловіка та жінку, віком 40 та 41 рік. 

"Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 метри квадратних", - йдеться у повідомленні. 

Причини займання встановлює поліція. 

Нагадаємо, у селищі Станиця Луганська Луганської області в суботу, 12 лютого, в кафе пролунав вибух газового балона. Через це постраждало 12 осіб. 

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