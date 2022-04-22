У Львівській області у Великодню ніч не діятиме комендантська година

У Львівській області у Великодню ніч не діятиме комендантська година

У Львівській області у Великодню ніч не діятиме комендантська година.

Від 23:00 год. 23 квітня до 06:00 год. 24 квітня віряни зможуть потрапити на нічні богослужіння.

Відповідний наказ видав начальник Львівської обласної військової адміністрації, Максим Козицький, передає пресслужба ОВА.

Як вже повідомлялось, також на Хмельниччині у Великодню ніч не буде діяти комендантська година.

Нагадаємо, в СБУ попередили, що Росія може влаштувати провокації в Україні на Великдень, 24 квітня. Вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах.

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