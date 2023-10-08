У Львівській області у приватному будинку виявили мертвими п'ятьох людей

На Львівщині у приватному будинку виявили мертвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. За попередніми даними, вони загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей госпіталізовані у важкому стані.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Про трагедію до поліції повідомили сусіди постраждалих.

Окрім того, в будинку постраждали двоє хлопчиків, яким сім і дев’ять років. Їх госпіталізували у важкому стані з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом".

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки (ч.2 ст.270 ККУ). Тіла загиблих скервані на експертизу, яка і встановить точну причину смерті.

Нагадаємо, на Вінниччині чадним газом отруїлася ціла родина. 45-річна жінка та її 14-річний син загинули.

У Рівненській області вся родина отруїлася чадним газом. Їх госпіталізували в задовільному стані.

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