У Львівській області три родини викупили занедбаний палац та відновлюють його: фото

У Львівській області три родини викупили занедбаний палац та відновлюють його: фото

Палац стає популярним серед мандрівників та блогерів.

У селі Підгірці, що біля міста Стрий, Львівської області три родини викупили занедбаний палац та почали його відновлювати.

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Про це повідомляє zaxid.net.

Зруйновані стелі та стіни, вкриті пліснявою

Три місцевих родини у 2014 році викупили палац XVIII століття, який побудував магнат Юзеф Яблоновський. На той момент приміщення було у вкрай занедбаному стані.

Співвласниця маєтку Світлана Берник розповіла, що їм було складно знайти майстрів, які б погодились взятись за ремонт маєтку, оскільки стіни будівлі були вкриті пліснявою, а через стелю в деяких кімнатах було видно небо.

zaxid.net

З палацу вкрали все, приміщення розбирали по цеглині

Зараз частина кімнат у палаці вже відновлена. Там встановили камін, привезли старовинні меблі та посуд. Власники палацу розповідають, що з приміщення у 1939 році забрали геть усе, а тому вони підшукують антикварні меблі на європейських аукціонах та ярмарках.

"Дійшло до того, що палац по цеглині вже розбирали і цю цеглу продавали. Тому що вона стара й унікальна. Найкраще, що збереглося, – це автентичні поштові листівки та фотографії", – зазначає Світлана Берник.

zaxid.net

Біля палацу в Підгірцях раніше був розкішний парк. Зараз більшість території поросла чагарниками, хоча тут досі ростуть прадавні платани і граби, а парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Радянська влада розстріляла останнього власника маєтку та розікрала цінності

Перед приходом радянської влади палацом володіли барони Бруницькі. Їхнього останнього представника роду розстріляла радянська влада. Історик, директор Стрийського краєзнавчого музею Микола Закусов розповів, що після цього майно аристократів розікрали, а бібліотеку спалили. Місцевим жителям вдалось врятувати давні світлини та польські книжки. Тепер люди повертають їх до палацу.

Палац стає популярним серед мандрівників

Зараз цей палац на Львівщині стає популярним серед мандрівників та блогерів. Там можна організувати фотосесії, відвідати творчі зустрічі та побувати на екскурсії. Власники палацу запевняють: готелю чи, наприклад, ресторану у цій стародавній будівлі влаштовувати не планують.

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