У Львівській області тесть вбив зятя кухонним ножем

У Стрийському районі сталося вбивство. Підозрюваний – 49-річний чоловік - ударом ножа в груди вбив свого 30-річного зятя.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За даними поліції, між чоловіками виник побутовий конфлікт. Під час сварки тесть схопив кухонного ножа та вдарив ним зятя у груди. Поранення виявилося смертельним, чоловік помер на місці, ще до приїзду медиків. Обидвоє і тесть, і зять на момент конфлікту перебували у нетверезому стані.

Правоохоронці затримали зловмисника. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в умисному вбивстві.

Чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув'язнення. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

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