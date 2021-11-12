У Львівській області судитимуть двох чоловіків за підроблені COVID-паспорти: що їм загрожує

У Львівській області судитимуть двох чоловіків за підроблені COVID-паспорти: що їм загрожує

Двом чоловікам з Рівненщини і Волині загрожує до двох років обмеження волі.

У Львівській області на кордоні з Польщею викрили українців з підробленими сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Ще декільком громадянам вже оголосили про підозру, на них очікує суд.

Як повідомили у поліції Львівщини, 10 листопада прикордонники під час паспортного контролю у пункті пропуску "Шегині-Медика" виявили 29-річного житель Волинської області, який надав фіктивне міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Наступного дня у цьому ж пункті пропуску підроблені свідоцтва виявлили у мешканців Хмельницької області віком 21 та 44 роки. Як встановили правоохоронці, усі чоловіки самостійно роздрукували свідоцтва із своїми даними, щоб використати їх під час виїзду на роботу до Польщі чи повернення додому.

Цього ж дня у пункті пропуску "Краківець-Корчова" 29-річний мешканець Вінницької області під час проходження паспортного контролю також показав фіктивний документ про вакцинацію.

Усі підроблені свідоцтва вилучили. За усіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до двох років.

Крім того, працівники Яворівського районного відділу поліції повідомили про підозри 34-річному мешканцю Волинської області та 34-річному жителю міста Рівне, які надали підроблені свідоцтва про вакцинацію під час перетину кордону. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обидва підозрювані заздалегідь придбали підроблені сертифікати, адже планували перетнути державний кордон України без подальшого перебування на самоізоляції.

Обом фігурантам повідомлено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 - ч.1 ат.358 (Пособництво у підробленні документів, печаток, штампів та бланків) та ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - обмеження волі на строк до двох років. Досудові розслідування завершені. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Крім того, слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управлінні поліції № 1 повідомили про підозру 45-річній мешканці Івано-Франківської області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 чт.27 – ч.3 ст.358 (Пособництво у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, вчинене за попередньою змовою осіб) та ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що від початку року поліцейські Львівщини відкрили 122 кримінальні провадження за фактом підробки свідоцтв про вакцинацію.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання