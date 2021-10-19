У Львівській області судили директорку школи через те, що вчителі не вакцинуються: подробиці

У Львівській області судили директорку школи через те, що вчителі не вакцинуються: подробиці

Педагогиню звинуватили в тому, що вона не забезпечила роботу школи.

У м. Золочеві Львівської області судили директорку школи через те, що вона не забезпечила 80% вакцинації вчителів.

Про це йдеться у рішенні Золочівського районного суду.

Директорку школи № 2 ім. М. Шашкевича в Золочеві звинуватили в тому, що вона "не забезпечила належне функціонування закладу освіти, а саме відвідування закладу освіти учнями 5-11 класів, та в якому менше ніж 80% працівників не мають документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або однієї дози двофазної вакцини від COVID-19". Керівниця школи, за даними суду, порушила постанову Кабміну №981 від 22 вересня 2021 року.

Педагогиня в суді свою вину визнала. Суд звільнив вчительку від відповідальності через малозначність порушення, обмежившись лише усним попередженням.

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