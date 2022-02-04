У Львівській області суд заборонив чоловіку виходити на вулицю після 22:00 і відвідувати ресторани

У Львівській області суд заборонив чоловіку виходити на вулицю після 22:00 і відвідувати ресторани

Чоловіку також заборонили виїжджати за межі району без дозволу поліції.

У Яворівському районі Львівської області суд заборонив чоловікові виходити на вулицю після 22:00 та відвідувати усі заклади громадського харчування та відпочинку, де торгують розливним алкоголем, зокрема - ресторани, кафе та інші.

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Про це йдеться у постанові Мостиського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік у 2016 році звільнився з місць позбавлення волі. Проте він постійно зловживає алкоголем та порушує громадський порядок. Через це місцева поліція звернулась до суду з проханням встановити щодо чоловіка адміністративний нагляд.

На суді підозрюваний зізнався, що він дійсно порушує громадських порядок, проте хоче виправитись. Суд задовольнив подання поліції, встановивши на 1 рік адміністративний нагляд за чоловіком, відповідно до якого йому заборонили:

виходити з будинку за місцем постійного проживання з 22:00 год. до 05:00 год;

відвідувати ті місця та заклади, де продаються спиртні напої на розлив та в місця відпочинку молоді і дорослих людей, де робочий день припиняється після 22.00 год.

без дозволу начальника ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області виїжджати в особистих справах за межі Яворівського району Львівської області.

Нагадаємо:

На Закарпатті суд заборонив місцевому мешканцю відвідувати бари. Крім цього, чоловік не може виходити з дому вночі і виїжджати з району без повідомлення поліції.

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