У Львівській області стрімко зростає захворюваність на грип: які штами вже виявили в регіоні

На Львівщині підтверджено 460 випадків захворювання на грип.

У Львівській області зростає захворюваність на грип. В регіоні виявили циркуляцію вірусу грипи типу А та В.

Про це повідомила повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

"Зима принесла не лише гарні краєвиди, а і грип. Методом ПЛР всього на Львівщині підтверджено 460 випадків ( 457 грипу А та 3 грипу В). У той же час захворюваність на коронавірус на Львівщині знижується ", - повідомила вона.

Фахівчиня нагадала, що в області активно триває вакцинація проти Covid-19 та грипу.

"Бережіть себе і рідних. Одягайтесь, щоб забезпечити температуру комфорту. "Кашльовий етикет", гігієна рук, дистанція, маска, вакцинація - надійна зброя проти вірусів. І основне: Захворів - сиди вдома", - наголосила Наталія Тімко-Іванченко.

Грип на Львівщині

9 листопада на Львівщині заявили про початок поширення грипу - у тамтешній лабораторії підтвердили циркуляцію вірусу грипу типу А. Зі 110 проб 40 виявилися позитивними.

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попереджають, що впродовж епідемічного сезону 2022-2023 років в Україні будуть поширюватися чотири віруси грипу. Окрім цього, циркулюватиме і коронавірус.

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