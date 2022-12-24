У Львівській області сталася аварія: загинула жінка (фото)

Водії авто опинилися у лікарні.
У Львівській області неподалік села Підберізці у суботу, 24 грудня, сталася смертельна аварія. На автодорозі Тернопіль-Львів зіткнулася дві іномарки.
Про це повідомили у пресслужбі Поліції Львівської області.
Зазначається, що внаслідок ДТП 57-річна пасажирка автомобіля Seat Ibiza отримала несумісні із життям травми. Вона померла на місці події. Водії транспортних засобів - 58-річний чоловік та 29-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували до медзакладу.
Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, у селі Верчани Стрийського району Львівської області внаслідок пожежі загинули двоє людей. Що стало причиною займання, наразі невідомо.
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