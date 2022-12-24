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У Львівській області сталася аварія: загинула жінка (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Львівській області сталася аварія: загинула жінка (фото)

Фото: ГУМВС України у Львівській області

Водії авто опинилися у лікарні.

У Львівській області неподалік села Підберізці у суботу, 24 грудня, сталася смертельна аварія. На автодорозі Тернопіль-Львів зіткнулася дві іномарки.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Львівської області.

Зазначається, що внаслідок ДТП 57-річна пасажирка автомобіля Seat Ibiza отримала несумісні із життям травми. Вона померла на місці події. Водії транспортних засобів - 58-річний чоловік та 29-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували до медзакладу.

Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху. 

© ГУМВС України у Львівській області
Фото: ГУМВС України у Львівській області
© ГУМВС України у Львівській області
Фото: ГУМВС України у Львівській області

Нагадаємо, у селі Верчани Стрийського району Львівської області внаслідок пожежі загинули двоє людей. Що стало причиною займання, наразі невідомо.

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Дата публікації
Перегляди
763
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