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У Львівській області сталась смертельна ДТП: загинув 30-річний чоловік (фото)

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У Львівській області сталась смертельна ДТП: загинув 30-річний чоловік (фото)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

У Львівській області в ніч проти 5 вересня сталась смертельна аварія.

У ДТП загинув 30-річний чоловік, який їхав у автомобілі Škoda. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

Аварія сталась поблизу міста Сколе Львівської області 5 вересня о 1:50 на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, 27-річний водій Škoda не впорався з керуванням. Автомобіль злетів у кювет. 

На місці ДТП загинув 30-річний пасажир транспортного засобу. Водія затримали. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Одещині у ДТП загинуло двоє людей.

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