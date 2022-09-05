У Львівській області сталась смертельна ДТП: загинув 30-річний чоловік (фото)

У Львівській області в ніч проти 5 вересня сталась смертельна аварія.
У ДТП загинув 30-річний чоловік, який їхав у автомобілі Škoda.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
Аварія сталась поблизу міста Сколе Львівської області 5 вересня о 1:50 на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, 27-річний водій Škoda не впорався з керуванням. Автомобіль злетів у кювет.
На місці ДТП загинув 30-річний пасажир транспортного засобу. Водія затримали.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Одещині у ДТП загинуло двоє людей.
Читайте також:
- ДТП на Закарпатті: розбита автівка і загиблий пасажир (фото)
- На Рівненщині водій заплатить понад пів мільйона гривень за смерть 8-річної племінниці у ДТП
- У Єгипті перекинувся туристичний автобус дорогою до аквапарку: 8 загиблих, десятки поранених