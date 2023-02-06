У Львівській області швидка на території лікарні на смерть збила 8-річного хлопчика: що відомо

Хлопчик катався на санях та виїхав на дорогу.

У м. Дрогобич Львівської області автомобіль швидкої допомоги в понеділок, 6 лютого, на смерть збив 8-річного хлопчика.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Трагедія сталась 6 лютого о 15:20 на вулиці Шептицького у місті Дрогобич. Там на території лікарні 8-річний хлопчик катався на санях. Дитина виїхала на дорогу, де її збило авто швидкої медичної допомоги, за кермом якого був 65-річний чоловік. Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Покарання, передбачене санкцією статті, – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва перекинулась швидка з людьми. У ДТП постраждав водій автомобіля.

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