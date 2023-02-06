Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львівській області швидка на території лікарні на смерть збила 8-річного хлопчика: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
981
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львівській області швидка на території лікарні на смерть збила 8-річного хлопчика: що відомо

Хлопчик катався на санях та виїхав на дорогу.

У м. Дрогобич Львівської області автомобіль швидкої допомоги в понеділок, 6 лютого, на смерть збив 8-річного хлопчика. 

Про це повідомили в поліції Львівської області. 

Трагедія сталась 6 лютого о 15:20 на вулиці Шептицького у місті Дрогобич. Там на території лікарні 8-річний хлопчик катався на санях. Дитина виїхала на дорогу, де її збило авто швидкої медичної допомоги, за кермом якого був 65-річний чоловік. Від отриманих травм хлопчик помер на місці. 

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Покарання, передбачене санкцією статті, – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили у поліції. 

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва перекинулась швидка з людьми. У ДТП постраждав водій автомобіля. 

Читайте також:

ДТП на Львівщині: автобус протаранив швидку допомогу, яка перевозила пацієнта

ДТП на Львівщині: автобус протаранив швидку допомогу, яка перевозила пацієнта

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
981
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація