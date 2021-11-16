У Львівській області школярі повернуться до очного навчання: коли та за якої умови

У Львівській області школярі повернуться до очного навчання: коли та за якої умови

Для того, щоб навчальні заклади відновили роботу, необхідно, аби усі педагоги мали COVID-документи.

Від понеділка, 22 листопада, у Львівській області школярі та студенти повернуться до очного навчання. Відповідне рішення 15 листопада ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС.

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Відновити очне навчання дозволено закладам освіти, всі працівники яких, мають:

паспорт повного курсу вакцинації;

внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від COVID-19, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільногозастосунку "Дія".

Також у Львівській ОДА зазначили, що з 8 листопада керівникам установ дозволено відстороняти від роботи тих працівників, що входять до переліку професій, яким необхідна обов'язкова вакцинація. Тож нещеплених педагогів відсторонятимуть від роботи.

Нагадаємо, від 22 листопада у Львівській області невакцинованим заборонили користуватись приміським транпортом без COVID-документів.

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