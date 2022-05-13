У Львівській області ще одна церковна громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ

У Львівській області ще одна церковна громада перейшла з Московського патріархату до ПЦУ

У Львівській області ще одна церковна громада перейшла у підпорядкування Православної церкви України.

Віряни з села Сулимів Куликівської ТГ Львівського району вирішили вийти з-під юрисдикції УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Релігійна громада храму Вознесіння Господнього села Сулимів Куликівської ОТГ Львівського району прийняла рішення про зміну канонічної підлеглості, тобто вихід з-під юрисдикції московського патріархату та перехід до Львівської єпархії Православної церкви України", - написав Козицький.

Голова Львівської ОВА додав, що настоятель храму Григорій Фарат не підтримав рішення вірян та відмовився переходити до ПЦУ.

Нагадаємо, у Житомирській області громади почали виходити зі складу Московського патріархату.

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