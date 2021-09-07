У Львівській області розпочалось будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею

У Львівській області розпочалось будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею

Пункт пропуску планують відкрити за 4 роки.

На Львівщині розпочали будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею. Він називатиметься "Нижанковичі-Мальховіце" і споруджують його на території Польщі. Тож і всі витрати на нього - за кошти уряду сусідньої держави.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, там вже підрахували, що все обійдеться в майже 30 мільйонів доларів.

Пункт пропуску передбачений для автотранспорту. На території облаштують п'ять смуг.

Новини України: у Львівській області почали будувати новий пункт пропуску на кордоні з Польщею

Будівництво розпочали, щоб інші прикордонні пункти розвантажити від черг. Пункт пропуску планують відкрити за чотири роки. Також польський уряд виділив майже 9 мільйонів євро кредиту для ремонту дороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, яка веде до пункту пропуску.

Загалом на Львівщині діє шість автомобільний пунктів пропуску та один піший перехід.

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