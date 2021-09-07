У Львівській області розпочалось будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею

Пункт пропуску планують відкрити за 4 роки.
На Львівщині розпочали будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Польщею. Він називатиметься "Нижанковичі-Мальховіце" і споруджують його на території Польщі. Тож і всі витрати на нього - за кошти уряду сусідньої держави.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, там вже підрахували, що все обійдеться в майже 30 мільйонів доларів.
Пункт пропуску передбачений для автотранспорту. На території облаштують п'ять смуг.
Будівництво розпочали, щоб інші прикордонні пункти розвантажити від черг. Пункт пропуску планують відкрити за чотири роки. Також польський уряд виділив майже 9 мільйонів євро кредиту для ремонту дороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, яка веде до пункту пропуску.
Загалом на Львівщині діє шість автомобільний пунктів пропуску та один піший перехід.