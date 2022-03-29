У Львівській області розгорнули нідерландський польовий госпіталь: який вигляд має і кому допомагатиме

У Львівській області розгорнули нідерландський польовий госпіталь: який вигляд має і кому допомагатиме

Шпиталь забезпечений необхідними медикаментами та витратними матеріалами на рік роботи.

У Львівській області розгорнули польовий госпіталь. Шпиталь передали Україні за рішенням уряду Королівства Нідерландів для лікування і реабілітації поранених військових та тимчасово переміщених осіб, які виїхали з домівок через повномасштабне вторгнення Росії.

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Про це у понеділок, 28 березня, повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Мобільний медичний заклад має 50 ліжко-місць, а також:

операційну;

реанімаційні ліжка;

відділення інтенсивної терапії;

відділення рентген-діагностики;

апарати ультразвукової діагностики;

клінічну лабораторію з банком крові;

кисневий концентратор.

Міністерство охорони здоров’я України

Новостворений госпіталь може працювати без електропостачання на дизель-генераторі та забезпечений необхідними запасами медикаментів та витратних матеріалів на рік роботи за повного завантаження.

Міністерство охорони здоров’я України

Наразі триває формування штату спеціалістів.

Нагадаємо, на Львівщині вже запрацював польовий ізраїльський шпиталь "Блискуча зірка", який надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиської та сусідніх громад. Також раніше під Львовом американські медики розгорнули польовий госпіталь, там лікують усіх, хто цього потребує.

Американські лікарі неподалік Львова розгорнули польовий госпіталь

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