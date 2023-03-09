У Львівській області російська ракета впала у житловій зоні, загинули люди: відомі перші деталі

Завали розбирають, під ними ще можуть бути люди.
У Золочівському районі Львівської області під час масованої російської атаки вночі 9 березня ракета окупантів впала у житловій зоні. У результаті чотири людини загинули, розбір завалів триває.
Про це повідомляв мер Львова Андрій Садовий із посиланням на голову Золочівської громади, а також голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Унаслідок атаки сталася пожежа. Вогонь знищив три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Наразі пожежу вже загасили.
У результаті ворожого обстрілу загинули чотири людини – двоє чоловіків і двоє жінок. Завали розбирають, під ними ще можуть бути люди.
"У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди. Вічна пам‘ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих", - написав Козицький і закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Андрій Садовий додав, що, за попередньою інформацією, дрони та ракет в бік Львова.
"Ворог біситься. Поранений російський ведмідь загнаний в пастку. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють будь-куди, бо в них тут всюди вороги. Кожен, хто має хоч трохи здорового глузду, совість і відчуття справедливості є ворогом для цієї недоімперії", - написав мер Львова.
Масована нічна ракетна атака
Окупанти в ніч проти 9 березня масовано обстріляли Україну. Повітряна тривога в регіонах лунала майже 7 годин. Повідомлялося про роботу ППО у низці областей.
Росіяни вночі випустили майже всі типи свого повітряного озброєння. У Києві в обʼєкт інфраструктури, попередньо, поцілила ракета типу "Кинджал".
Ще в одному районі Києва уламками ракети поранено дві людини, їх госпіталізували. За даними Кличка, за допомогою звернулися троє людей.
Крім того, ворог завдав близько 15 ударів по Харкову і області. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку в регіону. Під прицілом окупантів були також об‘єкти критичної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
Також є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області, також пошкоджені житлові будинки. На щастя постраждалих немає, повідомив керівник області Марченко.
По Житомирщині окупанти вдарили дронами камікадзе. Постраждав один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області.
Дніпропетровщину окупанти атакували дронами та ракетами. Є "прильоти" у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях працюють відповідні служби.
Над Миколаївщиною, за інформацією повітряного командування "Південь", 9 березня ППО збила 9 ракет різного типу.
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