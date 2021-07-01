У Львівській області реконструктори-самоуки розмалювали яскравими кольорами пам'ятник Богдану Хмельницькому: фото

У сільській раді заявили, що і надалі відновлюватимуть пам'ятники.

У селі Кунин Львівської області місцеві реставратори-самоуки відновили пам'ятник Богдану Хмельницькому, який встановили ще у 1966 році. Водночас місцеві розфарбували його в яскраві кольори, а посередині постаменту намалювали емблему громадської організації.

Про це повідомили в Facebook на сторінці Магерівсько-Добросинської сільської ради.

"Ще одну пам’ятку архітектури, а саме пам’ятник Богданові Хмельницькому, що в Кунині, реставрувала громадська організація “Твори добро+”. І це лише початок їхньої роботи в Добросинсько-Магерівській громаді", - похвалились у сільській раді.

У Мережі розкритикували реставрацію, назвавши це "непорозумінням".

Співзасновник ГО "Твори Добро+", яка і відновила пам'ятник Богдану Хмельницькому Іван Іваницький у коментарі zaxid.net розповів, що на відновлення пам'ятник вони витратили 7 тис. грн.

"Це не реставрація. Якщо ми будемо використовувати таке слово як реставрація, до нас будуть звертатися люди, які відповідають за архітектуру. Ми просто побачили цей пам’ятник, який був у аварійному стані і вже починав хилитися. Ми зробили огляд, визначили, які потрібно матеріали, і відреставрувати його власними силами: так, як могли і вміли", - сказав Іван Іваницький.

За словами активіста, вони вирішили розфарбувати пам'ятник Богдану Хмельницькому, оскільки хотіли зробити його таким, як "показують митці та історія".

Нагадаємо, у Львові суд покарав хлопця, який за тисячу гривень облив фарбою пам'ятник Бандері.

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