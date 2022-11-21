У Львівській області поїзд збив жінку: вона померла у лікарні

У Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

У селі Красне Золочівського району вантажний поїзд збив жінку, яка від отриманих важких травм померла у лікарні

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що електровоз, рухаючись у напрямку Львова, здійснив наїзд на 84-річну місцеву мешканку, яка переходила колії поза межами переходу.

Жінка отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення. Але за кілька годин жінка померла у медзакладі.

Правоохоронці відкрили за фактом кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, в Миколаєві кинулася під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, встановлюватимуть.

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