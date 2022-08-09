У Львівській області посеред дороги знайшли тіло 22-річного хлопця: його жорстоко вбили (фото)

В одному із сіл Золочівського району Львівської області посеред вулиці знайшли тіло чоловіка.
Слідство встановило, що потерпілого жорстоко вбив 61-річний односельчанин.
Про це повідомили у Нацполіції Львівської області.
За даними слідства, 8 серпня близько опівночі до поліції звернулась жінка. Вона повідомила, що помітила посеред дороги тіло чоловіка. На місці події працювали слідчі. На тілі покійного вони виявили ознаки насильницької смерті.
Слідство встановило, що до смерті 22-річного чоловіка причетний 61-річний власник одного із дачних будинків. Він повідомив, що у нього із потерпілим стався конфлікт. Тоді він жорстоко вбив хлопця ножем.
Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Житомирі чоловік зарізав власну дружину посеред вулиці.
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