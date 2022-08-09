Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Львівській області посеред дороги знайшли тіло 22-річного хлопця: його жорстоко вбили (фото)

Дата публікації
Перегляди
628
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львівській області посеред дороги знайшли тіло 22-річного хлопця: його жорстоко вбили (фото)

Фото: прес-служба НП Львівської області

В одному із сіл Золочівського району Львівської області посеред вулиці знайшли тіло чоловіка.

Слідство встановило, що потерпілого жорстоко вбив 61-річний односельчанин. 

Про це повідомили у Нацполіції Львівської області. 

За даними слідства, 8 серпня близько опівночі до поліції звернулась жінка. Вона повідомила, що помітила посеред дороги тіло чоловіка. На місці події працювали слідчі. На тілі покійного вони виявили ознаки насильницької смерті. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Слідство встановило, що до смерті 22-річного чоловіка причетний 61-річний власник одного із дачних будинків. Він повідомив, що у нього із потерпілим стався конфлікт. Тоді він жорстоко вбив хлопця ножем. 

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, у Житомирі чоловік зарізав власну дружину посеред вулиці.

Читайте також:

У Києві провели благодійний забіг – щоб світ почув про звірячі вбивства бійців в Оленівці

У Києві провели благодійний забіг – щоб світ почув про звірячі вбивства бійців в Оленівці

Повʼязані теми:

Наступна публікація