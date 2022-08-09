У Львівській області посеред дороги знайшли тіло 22-річного хлопця: його жорстоко вбили (фото)

В одному із сіл Золочівського району Львівської області посеред вулиці знайшли тіло чоловіка.

Слідство встановило, що потерпілого жорстоко вбив 61-річний односельчанин.

Про це повідомили у Нацполіції Львівської області.

За даними слідства, 8 серпня близько опівночі до поліції звернулась жінка. Вона повідомила, що помітила посеред дороги тіло чоловіка. На місці події працювали слідчі. На тілі покійного вони виявили ознаки насильницької смерті.

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Слідство встановило, що до смерті 22-річного чоловіка причетний 61-річний власник одного із дачних будинків. Він повідомив, що у нього із потерпілим стався конфлікт. Тоді він жорстоко вбив хлопця ножем.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, у Житомирі чоловік зарізав власну дружину посеред вулиці.

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