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У Львівській області понад 40 тисяч українців перетнули кордон з Польщею: де найбільші черги

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У всіх ПП на Львівщині відкрили пішохідні пункти пропуску.

У Львівській області за минулу добу, 25 лютого, перетнули кордон з Польщею 40,7 тис. українців. Більшість серед них – це жінки з дітьми, оскільки в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на речницю Львівського прикордонного загону Олександру Кучковську.

"Ми відкрили піші переходи й на інших пунктах пропуску, але ще не всі люди знають про це. Звичайно, напруженість є, бо люди втомлені, їх можна зрозуміти", – сказала Олександра Кучковська.

Сьогодні, 26 лютого, станом на 07:30 ранку, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею. Так у чергах стояли понад 11,6 тис. людей, зокрема:

  • "Ягодин" - 3500
  • "Шегині" - 2230
  • "Устилуг" - 1800
  • "Краківець" - 1400
  • "Угринів" - 1150
  • "Смільниця" - 1050
  • "Рава-Руська" - 900
  • "Грушів" - 700

Зазначимо, що з вечора 25 лютого у всіх автомобільних пунктах пропуску на ділянці Львівського прикордонного загону та пункті пропуску "Устилуг", що на Волині, запрацювали пішохідні пункти пропуску.

Перетнути кордон з Польщею зараз українцям можна без закордонних паспортів та сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів. Дорослі для перетину українсько-польського кордону можуть мати лише український паспорт, а для дітей необхідно мати свідоцтва про народження.

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