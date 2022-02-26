У Львівській області понад 40 тисяч українців перетнули кордон з Польщею: де найбільші черги

У всіх ПП на Львівщині відкрили пішохідні пункти пропуску.
У Львівській області за минулу добу, 25 лютого, перетнули кордон з Польщею 40,7 тис. українців. Більшість серед них – це жінки з дітьми, оскільки в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон.
Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на речницю Львівського прикордонного загону Олександру Кучковську.
"Ми відкрили піші переходи й на інших пунктах пропуску, але ще не всі люди знають про це. Звичайно, напруженість є, бо люди втомлені, їх можна зрозуміти", – сказала Олександра Кучковська.
Сьогодні, 26 лютого, станом на 07:30 ранку, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею. Так у чергах стояли понад 11,6 тис. людей, зокрема:
- "Ягодин" - 3500
- "Шегині" - 2230
- "Устилуг" - 1800
- "Краківець" - 1400
- "Угринів" - 1150
- "Смільниця" - 1050
- "Рава-Руська" - 900
- "Грушів" - 700
Зазначимо, що з вечора 25 лютого у всіх автомобільних пунктах пропуску на ділянці Львівського прикордонного загону та пункті пропуску "Устилуг", що на Волині, запрацювали пішохідні пункти пропуску.
Перетнути кордон з Польщею зараз українцям можна без закордонних паспортів та сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів. Дорослі для перетину українсько-польського кордону можуть мати лише український паспорт, а для дітей необхідно мати свідоцтва про народження.
Читайте також:
- На українсько-польському кордоні припинили випускати чоловіків 18-60 років
- Польща приймає біженців з України: де розміщуватимуть людей
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.