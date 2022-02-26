У Львівській області понад 40 тисяч українців перетнули кордон з Польщею: де найбільші черги

У Львівській області понад 40 тисяч українців перетнули кордон з Польщею: де найбільші черги

У всіх ПП на Львівщині відкрили пішохідні пункти пропуску.

У Львівській області за минулу добу, 25 лютого, перетнули кордон з Польщею 40,7 тис. українців. Більшість серед них – це жінки з дітьми, оскільки в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків за кордон.

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Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на речницю Львівського прикордонного загону Олександру Кучковську.

"Ми відкрили піші переходи й на інших пунктах пропуску, але ще не всі люди знають про це. Звичайно, напруженість є, бо люди втомлені, їх можна зрозуміти", – сказала Олександра Кучковська.

Сьогодні, 26 лютого, станом на 07:30 ранку, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею. Так у чергах стояли понад 11,6 тис. людей, зокрема:

"Ягодин" - 3500

"Шегині" - 2230

"Устилуг" - 1800

"Краківець" - 1400

"Угринів" - 1150

"Смільниця" - 1050

"Рава-Руська" - 900

"Грушів" - 700

Зазначимо, що з вечора 25 лютого у всіх автомобільних пунктах пропуску на ділянці Львівського прикордонного загону та пункті пропуску "Устилуг", що на Волині, запрацювали пішохідні пункти пропуску.

Перетнути кордон з Польщею зараз українцям можна без закордонних паспортів та сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів. Дорослі для перетину українсько-польського кордону можуть мати лише український паспорт, а для дітей необхідно мати свідоцтва про народження.

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