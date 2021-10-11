У Львівській області під час руху з маршрутки випала жінка: потерпіла у лікарні

Правоохоронці встановлюють причини ДТП та обставини інциденту.
У селі Звенигород Львівського району з маршрутки під час руху випала 61-річна жінка. Потерпілу госпіталізували.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними поліції, інцидент стався у понеділок, 11 жовтня, о 7:00. Водій маршрутки не зачинив двері та почав рух. Через це з салону автобуса випала жінка. Потерпілу госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють причини ДТП та обставини інциденту.
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