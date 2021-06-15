У Львівській області під час реставрації пам'ятки національного значення вкрали 1 млн грн - прокуратура

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
У Львівській області під час реставрації пам'ятки національного значення вкрали 1 млн грн. У злочині підозрюють директора підприємства замовника робіт, двох службових осіб та спеціаліста з технічного нагляду.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Львівської області.
За даними правоохоронців, реставратори на 1 млн грн завищили вартість реставраційних робіт в грудні 2020 року та присвоїли собі кошти.
"При здійсненні реставраційних робіт комплексу пам'ятки археології національного значення на території Львівської області, у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту було внесено відомості про виконану роботу та їх вартість, однак жодних робіт із перевезення насипного ґрунту здійснено не було", - повідомили в прокуратурі.
Чотирьом особами уже оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, Чортківський замок XIV століття підготували до реставрації і вже планують в ньому фестивалі.