У Львівській області під час реставрації пам'ятки національного значення вкрали 1 млн грн - прокуратура

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Львівській області під час реставрації пам'ятки національного значення вкрали 1 млн грн. У злочині підозрюють директора підприємства замовника робіт, двох службових осіб та спеціаліста з технічного нагляду.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Львівської області.

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За даними правоохоронців, реставратори на 1 млн грн завищили вартість реставраційних робіт в грудні 2020 року та присвоїли собі кошти.

"При здійсненні реставраційних робіт комплексу пам'ятки археології національного значення на території Львівської області, у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту було внесено відомості про виконану роботу та їх вартість, однак жодних робіт із перевезення насипного ґрунту здійснено не було", - повідомили в прокуратурі.

Чотирьом особами уже оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, Чортківський замок XIV століття підготували до реставрації і вже планують в ньому фестивалі.

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