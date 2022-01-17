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У Львівській області під час негоди на жінку впало величезне дерево: відео

У Львівській області під час негоди на жінку впало величезне дерево: відео

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У Львівській області під час негоди на жінку впало величезне дерево: відео

Кадр із відео

У Львівській області лютує негода.

У м. Самбір Львівської області у понеділок, 17 січня, на жінку під час негоди впало величезне дерево. Потерпілу госпіталізували. 

Про це у Facebook повідомила Самбірська міська рада. 

Інцидент стався на вулиці Івана Франка. 59-річну потерпілу з численними переломами ребер госпіталізували. Її стан стабільний. 

"Ще раз наголошуємо: будьте обережні, адже синоптики вже кілька днів поспіль попереджають про ускладення погодних умов", - повідомили в Самбірській міськраді. 

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