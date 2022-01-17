У Львівській області під час негоди на жінку впало величезне дерево: відео

У Львівській області лютує негода.

У м. Самбір Львівської області у понеділок, 17 січня, на жінку під час негоди впало величезне дерево. Потерпілу госпіталізували.

Про це у Facebook повідомила Самбірська міська рада.

Інцидент стався на вулиці Івана Франка. 59-річну потерпілу з численними переломами ребер госпіталізували. Її стан стабільний.

"Ще раз наголошуємо: будьте обережні, адже синоптики вже кілька днів поспіль попереджають про ускладення погодних умов", - повідомили в Самбірській міськраді.

Нагадаємо:

У Львівській області синоптики оголосили про перший рівень небезпеки через складні погодні умови.

Читайте також: