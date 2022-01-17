У Львівській області під час негоди на жінку впало величезне дерево: відео

У Львівській області лютує негода.
У м. Самбір Львівської області у понеділок, 17 січня, на жінку під час негоди впало величезне дерево. Потерпілу госпіталізували.
Про це у Facebook повідомила Самбірська міська рада.
Інцидент стався на вулиці Івана Франка. 59-річну потерпілу з численними переломами ребер госпіталізували. Її стан стабільний.
"Ще раз наголошуємо: будьте обережні, адже синоптики вже кілька днів поспіль попереджають про ускладення погодних умов", - повідомили в Самбірській міськраді.
Нагадаємо:
-
У Львівській області синоптики оголосили про перший рівень небезпеки через складні погодні умови.
Читайте також:
- До України йде буревій: на 18 січня оголошено штормове попередження
- Мітла замість гітари і пісні про любов: на Закарпатті водій автобуса розважає пасажирів і пригощає цукерками
- На Закарпатті рятувальники знайшли травмованого польського туриста