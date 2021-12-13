У Львівській області перекинулась фура, яка перевозила гліцерин: водія госпіталізували з обмороженням ніг (фото)

У Львівській області перекинулась фура, яка перевозила гліцерин: водія госпіталізували з обмороженням ніг (фото)

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

У м. Самбір Львівської області в неділю, 12 грудня, перекинулась вантажівка, яка перевозила гліцерин. Водія фури госпіталізували з обмороженням ніг.

Про це повідомляє Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області.

ДТП сталась о 13:15 на вул. Промисловій. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, через що транспорт злетів у кювет та перекинувся.

Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області

"Витоку гліцерину не відбулося. Внаслідок ДТП водія з обмороженням двох нижніх кінцівок госпіталізовано у Самбірську ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.

Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області

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