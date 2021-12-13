У Львівській області перекинулась фура, яка перевозила гліцерин: водія госпіталізували з обмороженням ніг (фото)

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
У м. Самбір Львівської області в неділю, 12 грудня, перекинулась вантажівка, яка перевозила гліцерин. Водія фури госпіталізували з обмороженням ніг.
Про це повідомляє Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області.
ДТП сталась о 13:15 на вул. Промисловій. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, через що транспорт злетів у кювет та перекинувся.
"Витоку гліцерину не відбулося. Внаслідок ДТП водія з обмороженням двох нижніх кінцівок госпіталізовано у Самбірську ЦРЛ", - йдеться у повідомленні.
Причини та обставини ДТП встановлює слідство.
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