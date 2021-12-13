Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Львівській області перекинулась фура, яка перевозила гліцерин: водія госпіталізували з обмороженням ніг (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Львівській області перекинулась фура, яка перевозила гліцерин: водія госпіталізували з обмороженням ніг (фото)

Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області

Причини та обставини ДТП встановлює слідство. 

У м. Самбір Львівської області в неділю, 12 грудня, перекинулась вантажівка, яка перевозила гліцерин. Водія фури госпіталізували з обмороженням ніг. 

Про це повідомляє Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області. 

ДТП сталась о 13:15 на вул. Промисловій. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, через що транспорт злетів у кювет та перекинувся. 

Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області / ©
Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області

"Витоку гліцерину не відбулося. Внаслідок ДТП водія з обмороженням двох нижніх кінцівок госпіталізовано у Самбірську ЦРЛ", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області / ©
Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області

Причини та обставини ДТП встановлює слідство. 

Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області / ©
Фото: Самбірське районне Управління ГУ ДСНС України у Львівській області

Читайте також: 

У Луцьку затримали підлітка, який спричинив масову ДТП  | Новини України

У Луцьку затримали підлітка, який спричинив масову ДТП  | Новини України
Наступна публікація