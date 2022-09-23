У Львівській області пенсіонер ударом сковорідки вбив знайомого: як це сталося

У селі Іванівці 71-річний чоловік ударом сковорідки вбив свого 64-річного товариша.
Чоловіки разом розпивали алкогольні напої і посварилися.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
"Під час розпивання спиртних напоїв 71-річний мешканець міста Жидачів наніс 64-річному жителю одного з сіл району кілька ударів пательнею – від отриманих травм побитий чоловік помер за кілька годин", – повідомили в поліції Львівщини.
Після цього зловмисник заснув у гаражі, а побитий чоловік від отриманих травм помер протягом кількох годин. Наступного дня тіло загиблого знайшли в гаражі односельці та повідомили до поліції. Поліцейські затримали причетного до вбивства. У нього вилучили речовий доказ.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Раніше стало відомо, що в Одеській області чоловік вбив дружину і забув про це.
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