У Львівській області пенсіонер ударом сковорідки вбив знайомого: як це сталося

Чоловіки разом розпивали алкогольні напої і посварилися.



Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Під час розпивання спиртних напоїв 71-річний мешканець міста Жидачів наніс 64-річному жителю одного з сіл району кілька ударів пательнею – від отриманих травм побитий чоловік помер за кілька годин", – повідомили в поліції Львівщини.

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Після цього зловмисник заснув у гаражі, а побитий чоловік від отриманих травм помер протягом кількох годин. Наступного дня тіло загиблого знайшли в гаражі односельці та повідомили до поліції. Поліцейські затримали причетного до вбивства. У нього вилучили речовий доказ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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