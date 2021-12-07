У Львівській області оголосили штормове попередження: якою буде погода сьогодні, 7 грудня

Через снігопади у горах Львівської області очікується помірна сніголавинна небезпека.
У Львові та на усій території області сьогодні, 7 грудня, на дорогах - ожеледиця, налипання мокрого снігу. Через такі погодні умови оголошено штормове попередження, І рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.
"Погодні умов можуть призвести до порушення звичного руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Також метеорологи прогнозують по Львівській області мінливу хмарність, часом сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
По місту Львову температура вночі становитиме 2 – 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Радіаційний фон становить 12 мкР/год.
Окрім цього 7 грудня у зв’язку із снігопадами в горах Львівської області очікується помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень).
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