У Львівській області оголосили про перший рівень небезпеки: причини

В області очікуються грози, снігопади та вітер.
У Львівській області синоптики оголосили про перший рівень небезпеки через складні погодні умови.
Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.
За даними синоптиків у Львові та області 18 січня очікуються пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с, хуртовини, місцями грози. На дорогах ожеледиця.
Також прогноз погоди у Львові та області буде таким:
- У Львівській області: хмарно з проясненнями, іноді сніг, місцями грози. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
- У Львові: хмарно з проясненнями. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовина. Температура вночі 3 – 5° морозу, вдень 0 – 2° морозу.
Також через опади можливе погіршення видимості. В місті та області очікується перший рівень небезпеки (жовтий)
Нагадаємо:
- У Львові ввечері 14 січня випав крижаний сніг. Також у місті кілька разів вдарила блискавка та було чути звуки грому.
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