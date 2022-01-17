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У Львівській області оголосили про перший рівень небезпеки: причини

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У Львівській області оголосили про перший рівень небезпеки: причини

ТСН.ua

В області очікуються грози, снігопади та вітер.

У Львівській області синоптики оголосили про перший рівень небезпеки через складні погодні умови. 

Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі. 

За даними синоптиків у Львові та області 18 січня очікуються пориви північно-західного вітру 17 – 22 м/с, хуртовини, місцями грози. На дорогах ожеледиця.

Також прогноз погоди у Львові та області буде таким:

  • У Львівській області: хмарно з проясненнями, іноді сніг, місцями грози. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
  • У Львові: хмарно з проясненнями. Часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовина. Температура вночі 3 – 5° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

Також через опади можливе погіршення видимості. В місті та області очікується перший рівень небезпеки (жовтий)

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