У Львівській області невакцинованим заборонили користуватись приміським транпортом без COVID-документів

Людям без вакцинації для проїзду необхідно мати негативний результ тесту на коронавірус, або довідку про одужання.

Від 22 листопада на території Львівської області невакциновані від коронавірусу люди не зможуть користуватись приміським громадським транспортом без COVID-документів. Таке рішення ухвалила у четвер, 11 листопада, обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також читайте На курорти Прикарпаття впускатимуть лише туристів з COVID-документами

"На території Львівської області заборонять здійснювати перевезення пасажирів (окрім осіб, які не досягли 18 років) автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає із собою документів", - йдеться у повідомленні Львівської ОДА.

Щоб скористатись громадським транспортом необхідно мати такі документи:

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;

сертифікат про повний курс вакцинації;

міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);

Свідоцтво, яке підтверджує, що людина одужала від COVID-19. Отримати документи можна за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Обмеження не поширюються на:

1. перевезення легковими автомобілями. Кількість пасажирів не має перевищувати 5 осіб (разом з водієм), без урахування дітей віком до 14 років;

2. службові та/або орендовані транспортні засоби підприємств, закладів та установ в межах кількості місць для сидіння і лише за маршрутом руху, про які проінформували органи Національної поліції не менш ніж за 2 дні;

3. пасажирів, які подорожують автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них вказаних вище документів.

Перевізник під час перевезення автомобільним транспортом має поінформувати пасажирів про запровадження нових карантинних обмежень, а під час перевезення залізничним транспортом – перевіряти наявність у пасажирів визначених документів.

Стежитимуть за виконанням карантинних правил поліція та управління транспорту та зв’язку ЛОДА.

Окрім цього, комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення про те, що регіональні постачальники електроенергії зобов’язані не допустити відключення закладів охорони здоров’я області від електропостачання. Особливо це стосується медзакладів, які мають відділення (палати) інтенсивної або реанімаційної допомоги, а також допомагають пацієнтам з COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус у Львові: з 47 пацієнтів у реанімації на апаратах ШВЛ немає жодного вакцинованого

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання