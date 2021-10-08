У Львівській області на шахті загинув чоловік: поліція розслідує причини трагедії

У Львівській області на шахті загинув чоловік: поліція розслідує причини трагедії

Чоловік помер через травми.

У м. Червоноград Львівської області 8 жовтня о 3:00 ночі трагічно загинув шахтар.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними поліції, трагедія сталась на шахті. Загиблий 62-річний житель Червонограда, який працював на підприємстві. За попередніми даними, причиною смерті чоловіка стали тілесні ушкодження, отримані внаслідок травмування його конвеєрною стрічкою.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Павлограді Дніпропетровської області під час демонтажних робіт на копальні стався обвал. Загинув один гірник, його колега травмований.

Новини України: родичі загиблого шахтаря з Павлограда вимагають назвати винних у його смерті

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