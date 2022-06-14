У Львівській області можуть тимчасово відімкнути телебачення та радіомовлення: в чому причина

У Львівській області можуть тимчасово відімкнути телебачення та радіомовлення: в чому причина

14 та 15 червня у Львівській області можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення.

Це пов'язано із проведенням профілактичних робіт.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.



"14-15 червня на об’єкті Львівської філії КРРТ РТПС проводитимуться першочергові профілактичні роботи на вежі РТПС Львів. Через це можливі короткочасні відключення перелічених нижче радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин під час піднімання та спускання працівників з вежі", - йдеться у повідомленні

У цей період можуть не працювати:

ПрАТ «Радіокомпанія «ГАЛА» 101,3 МГц;

ТОВ «ТРК «Радіо Кохання»» 91,5 МГц;

ПАТ «Наше радіо» 106,0 МГц;

ТРК «Галицька столиця» 89,7 МГц;

ТОВ «Престайм.ком.юа» 107,2 МГц;

ПП «НТА» 57 ТВК;

ТОВ «ТРК» «Медіа маркет» 101, 7 МГц;

ТОВ «РІЦ» «Незалежність» 106, 7 МГц;

ТОВ «ТРК «Говерла» 104,3 МГц;

ТОВ «ТРК «Класік радіо» 89,1 МГц;

ТОВ «ІФ Медіа груп» 66,26 МГц;

ТОВ «ЧК» 105,4 МГц;

ТОВІ «ТРК «Еммануїл» 67,82 МГц.

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