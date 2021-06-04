У Львівській області мотоцикліст влетів в електроопору і розбився на смерть

Водій не впорався з керуванням.
У четвер, 3 червня, у селі Волиця (Рава-Руська ТГ), що на Львівщині розбився на смерть 50-річний мотоцикліст. ДТП сталась о 22:39 год.
Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.
“Водій 1971 року народження, керуючи мотоциклом Viper, не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя, де в подальшому здійснив зіткнення з електроопорою, внаслідок чого від отриманих травм помер на місці події” – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві чоловік на мотоциклі впав під колеса, коли його буксирував Mercedes.