У Львівській області мотоцикліст влетів в електроопору і розбився на смерть

Водій не впорався з керуванням.

У четвер, 3 червня, у селі Волиця (Рава-Руська ТГ), що на Львівщині розбився на смерть 50-річний мотоцикліст. ДТП сталась о 22:39 год.

Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

“Водій 1971 року народження, керуючи мотоциклом Viper, не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя, де в подальшому здійснив зіткнення з електроопорою, внаслідок чого від отриманих травм помер на місці події” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік на мотоциклі впав під колеса, коли його буксирував Mercedes.

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