У Львівській області мікроавтобус влетів у вантажівку: водія затисло у салоні

У Львівській області мікроавтобус влетів у вантажівку: водія затисло у салоні

Чоловіка шпиталізували.

Вранці 22 вересня у Львівській області сталася аварія: мікроавтобуса Fiat влетів у вантажівку.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

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Аварія сталася на трасі Львів - Самбір - Ужгород. За попередньою інформацією, 28-річний водій автобуса не уникнув безпечної дистанції та зіштовхнувся з вантажівкою Volvo, яка їхала попереду. За кермом був 49-річний мешканець Самбора.

У ДСНС Львіської області повідомили, що травмувався водій мікроавтобуса. Потерпілого затисло у салоні автомобіля. Рятувальники вивільнили постраждалого з деформованого транспортного засобу за допомогою гідравлічного інструмента. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.Невдовзі вони відкриють кримінальне провадження та почнуть проводити досудове розслідування.

Управління ДСНС України у Львівській області

Як повідомлялося, у Сумській області сталася смертельна аварія за участі легковика і вантажівки. 32-річний водій Toyota допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причепом, яким керував 43-річний чоловік. Три пасажири позашляховика, а це 41-річна жінка, 45-річний і 41-річний чоловік, від отриманих травм померли на місці події. Водія легковика шпиталізували у важкому стані.

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