У Львівській області масово підробляли ПЛР-тести для виїзду за кордон: фото

За підробки ділки брали від 600 до 800 грн.

Служба безпеки України на Львівщині заблокувала схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів. Ділки підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки та печатки діючих установ, які виконують лабораторні дослідження.

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Як розповіли в пресслужбі СБУ, оборудку організували комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Як додаткову "послугу" вони пропонували клієнтам готові ПЛР-тести з "негативним" результатом. Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду до України.

Злочинна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Впродовж місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок.

СБУ

За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Під час 6 обшуків правоохоронці вилучили:

офіційну документацію;

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;

підроблені печатки;

інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

СБУ

Нагадаємо, у Латвії затримали групу українців з підробленими тестами на коронавірус.

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