У Львівській області лікарні та дитячі будинки можуть залишитись без опалення: в ОДА пояснили причини

У Львівській області лікарні та дитячі будинки можуть залишитись без опалення: в ОДА пояснили причини

В ОДА пояснили причини, чому комунальні установи можуть залишитись без тепла.

У Львівській області комунальні установи, які перебувають у підпорядкування обласної ради, можуть залишитись без опалення.

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Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

За словами посадовця, депутати Львівської обласної ради проігнорували сесійне засідання, а керівниця Львівської обласної ради скасувала його. Через це комунальні установи можуть залишитись без опалення.

"Це - обласні лікарні, ліцеї та інші освітні заклади, дитячі будинки, заклади культури, серед яких і музеї з унікальними колекціями, котрі потребують відповідного температурного режиму і вологості. Попри те, що держава зменшила ціну на цей енергоносій рівно наполовину від ринкової ціни, Львівська обласна рада вперше за кілька років відмовилася дофінансувати різницю у ціні енергоносія", - написав Андрій Годик.

Заступник голови Львівської ОДА додав, що через газовий шантаж Росії зросла ціна на опалення і різницю повинні дофінансовувати органи місцевої влади.

"Через меморандум між урядом, представниками органів місцевого самоврядування та "Нафтогазом", ціну на енергоносії в опалювальному сезоні 2021-2022 вдалося зафіксувати у розмірі 16,5 грн/м3 з ПДВ та транспортуванням. Різницю між планованими 8-10 та 16,5 грн/м3 і намагалися сьогодні компенсувати обласним комунальним установам до кінця року. З майже 150 мільйонів гривень, на які перевиконано обласний бюджет, станом на жовтень, для дофінансування енергоносіїв до кінця року всім установам потрібно близько 49 млн гривень. Таку суму ми запропонували. Воночас, якщо зима буде тепла, область зможе додатково зекономити", - повідомив Андрій Годик.

Посадовець переконаний, що львівські депутати, прикриваючись коронавірусом, залишили без газу комунальні установи. Це все він назвав "політичним шантажем".

"Тому наразі укласти контракт з постачальником газу та оплатити енергоносії до кінця року бюджетні установи, які перебувають під опікою обласної ради, не можуть. Хочу наголосити, що така позиція фракції ЄС “що гірше людям - то краще нам” є позицією на боці нашого ворога Росії, бо це такий самий шантаж держави і нехтування безпекою людей. Я переконаний, політичні маніпуляції точно не мають бути важливіші, ніж безпека та здоров’я людей. Лікарні, школи, ліцеї, культурні установи і, найперше, люди не мають бути заручниками політичної гри Європейської Солідарності", - написав Андрій Годик.

Нагадаємо, пленарне засідання Львівської обласної ради перенесли через спалах коронавірусу, зокрема, серед депутатів. Коли відновлять сесії, поки не відомо.

Також уряд розробив план для стабільності опалювального сезону.

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