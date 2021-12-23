У Львівській області легковий автомобіль посеред міста влетів у мікроавтобус: є загиблий

Причини ДТП встановлює поліція.
У м. Самбір Львівської області у четвер, 23 грудня, зіткнулись легковий автомобіль та мікроавтобус. У ДТП загинув 48-річний чоловік.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними поліції, аварія сталась на вулиці Чорновола о 10:20. 48-річний водій автомобіля Ford врізався у мікроавтобус із причепом Renault, яким керував 66-річний чоловік. На місці ДТП загинув 48-річний водій легкового автомобіля.
У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Причини ДТП встановлює поліція.
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