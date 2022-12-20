У Львівській області конфіскували 315 тисяч упаковок цигарок: їх передадуть ЗСУ

У Львівській області конфіскували 315 тис. пачок цигарок. Їх передадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Прокуратура повідомила, що конфіскувала 315 тис. пачок цигарок на майже 20 млн грн. Їх виготовили у підпільному цеху в Львівській області та планували продавати по всій території України, проте зловмисників викрито, а їхню продукцію конфісковано.

Фото: Прокуратура Львівської області

За даними слідства, тютюнові вироби відповідають вимогам державних стандартів якості, а тому цигарки не знищуватимуть, а передадуть на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у Львівській області викрили масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів. Виготовлену продукцію ділки збували до країн Європейського союзу під виглядом торговельних марок європейських виробників.

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