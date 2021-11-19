У Львівській області фура влетіла в АЗС: що каже водій

Керманич запевняє, що уникав зіткнення з іншою вантажівко.
У Львівській області вантажівка в’їхала в заправку. ДТП сталася на трасі Київ-Чоп.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 19 листопада.
Водій фури запевняє, що просто уникав зіткнення з іншою вантажівкою, тож і скерував свою машину на АЗС.
Вчасно загальмувати не вдалося, фура в’їхала у газову установку. Від удару кабіну вантажівки зім’яло. Дивом, минулося без вибуху та без жертв.
На місце одразу прибули рятувальники та створили пінну подушку, аби запобігти займанню пального.
Нагадаємо, 18 листопада в ДТП на трасі "Київ-Чоп" загинула 12-річна школярка.
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