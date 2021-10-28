У Львівській області двоє людей провалились в яму зі сміттям: їх діставали рятувальники (фото)

У Львівській області двоє людей провалились в яму зі сміттям: їх діставали рятувальники (фото)

Потерпілим допомагали рятувальники.

У м. Трускавець на вул. Стуса,14 Дрогобицького району Львівської області двоє людей провалились у яму зі сміттям. Їх на поверхню діставали рятувальники.

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Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

За даними рятувальників, двоє чоловіків на 27 жовтня впали у яму, глибиною 4 метри, та не могли самостійно вибратись. На місце події викликали рятувальників.

"Рятувальники за допомогою штурмової драбини спустились в яму, обв’язали людей ременями та рятувальною мотузкою витягнули на поверхню та передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Потерпілі не потребували медичної допомоги.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва перехожі врятували літню жінку, яка впала в розриту комунальниками яму на площі Космонавтів.

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