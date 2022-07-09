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У Львівській області двоє дітей живцем згоріли у будинку (фото)

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У Львівській області двоє дітей живцем згоріли у будинку (фото)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Унаслідок пожежі у житловому будинку поблизу Львова загинули двоє дітей. Їх тіла були виявлені під час локалізації вогню. 

Бабуся, яка перебувала у будинку з дітьми, вижила.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Як встановили правоохоронці, коли виникла пожежа, у будинку разом з бабусею перебували 6-річна дівчинка та 4-річний хлопчик. Через сильне задимлення та полум’я жінка не змогла врятувати дітей", - йдеться у повідомленні.

На місці працювали правоохоронці, які встановлюють причини займання та інші обставини події.

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Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час пожежі загинуло немовля, якого залишили без нагляду.

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