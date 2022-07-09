У Львівській області двоє дітей живцем згоріли у будинку (фото)

Унаслідок пожежі у житловому будинку поблизу Львова загинули двоє дітей. Їх тіла були виявлені під час локалізації вогню.

Бабуся, яка перебувала у будинку з дітьми, вижила.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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"Як встановили правоохоронці, коли виникла пожежа, у будинку разом з бабусею перебували 6-річна дівчинка та 4-річний хлопчик. Через сильне задимлення та полум’я жінка не змогла врятувати дітей", - йдеться у повідомленні.

На місці працювали правоохоронці, які встановлюють причини займання та інші обставини події.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час пожежі загинуло немовля, якого залишили без нагляду.

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