У Львівській області двоє чоловіків розстріляли собаку - їх можуть ув'язнити до восьми років

У Львівській області двоє чоловіків розстріляли собаку - їх можуть ув'язнити до восьми років

Інцидент стався уранці 1 січня.

Уранці 1 січня в одному із сіл Яворівського району Львівської області двоє чоловіків 52 років розстріляли з мисливської рушниці бельгійську вівчарку односельця.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

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"Сьогодні, 1 січня, близько 9:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Яворівського району про вбивство його собаки – бельгійської вівчарки. На місці події працювала слідчо-оперативна група, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, собака був застрелений з мисливської рушниці. До скоєння злочину причетні двоє мешканців села, обидва віком 52 роки", - ідеться в повідомленні.

Чому саме застрелили собаку – в поліції не повідомляють.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального колексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Мають відбутися відповідні експертизи. Триває досудове розслідування.

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