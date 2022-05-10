У Львівській області дозволили відвідувати ліси: є певні обмеження

У Львівській області дозволили відвідувати ліси з певними обмеженнями. Зокрема, ходити до лісу можна лише пішки, заїзд транспорту – під забороною.
Окрім того, через високий ризик пожеж, не можна розпалювати вогнища в лісах Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Шановні жителі Львівщини! Відвідувати ліси в області дозволили, проте є певні обмеження. Прошу поставитися до них з розумінням. Ходити у ліс можна лише пішки. Заїжджати на територію лісових масивів будь-яким транспортом заборонено. Також через високий ризик пожеж не можна розпалювати вогнища в лісах", – йдеться у повідомленні.
Козицький уточнив, що ризик пожеж пов’язаний зі зростанням середньої добової температури.
Голова області також нагадав про штрафи за спалювання сухої трави:
- для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;
- для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.
Нагадаємо, 10 травня у Львові почали обробляти від кліщів парки та зелені зони, тож їх заборонено відвідувати протягом 72 годин.
Читайте також: