Дали 24 год.: у Львівській області чоловіків-переселенців зобов'язали ставати на військовий облік

Відповідний наказ видала Львівська обласна військова адміністрації.

Чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули на територію Львівщини, зобов'язали вставати на військовий облік у територіальних центрах комплектування. Відповідну процедуру необхідно пройти не пізніше доби після прибуття в регіон.

Відповідний наказ видала Львівська обласна військова адміністрації, повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - повідомив Садовий.



Мер наголосив, що у період воєнного стану накази військових адміністрацій - обов'язкові до виконання.

Нагадаємо, за офіційними даними, Львівщина офіційно вже прийняла майже 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб, однак є ще тисячі людей, які знайшли помешкання через рідних та знайомих.