У Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі

У Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі

Причина пожежі встановлюється.

У четвер, 20 січня, в с. Боршів Львівського району в цегляному житловому будинку внаслідок пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання вогнеборці отримали о 09:39 год.

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Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Загиблому - 66 років, він є власником помешкання, яке спалахнуло. Загорання сталось у будинку критому бляхою, розміром 6×12 м. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та стіни. Причина пожежі встановлюється.

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