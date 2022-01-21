У Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі

Причина пожежі встановлюється.
У четвер, 20 січня, в с. Боршів Львівського району в цегляному житловому будинку внаслідок пожежі загинув чоловік. Повідомлення про займання вогнеборці отримали о 09:39 год.
Про це повідомляє пресслужба департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Загиблому - 66 років, він є власником помешкання, яке спалахнуло. Загорання сталось у будинку критому бляхою, розміром 6×12 м. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та стіни. Причина пожежі встановлюється.
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