У Львівській області чоловік згорів живцем у власному домі

Причину займання встановлюють експерти.
У понеділок 3 січня, у с. Перв’ятичі Червоноградського району, що на Львівщині, в пожежі загинув 60-річний чоловік. Трагедія сталась близько 21:18 год.
Про це інформує пресслужба департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.
"У житловому цегляному будинку, критому шифером, розміром 8х12 м, виникла пожежа. На місці пожежі було виявлено тіло власника будинку 1961 року народження", - йдеться у повідоленні.
Пожежу ліквідували о 22:21 год. Вогонь знищив дерев’яне перекриття на площі 20 м2, речі домашнього вжитку на площі 15 м2, дах на площі 96 м2.
Обставини події встановлюються.
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