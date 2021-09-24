У Львівській області чоловік влаштував стрілянину в кафе і поранив відвідувача: фото

У Львівській області чоловік влаштував стрілянину в кафе і поранив відвідувача: фото

Стрілка затримали.

У четвер, 23 вересня, 34-річний чоловік влаштував стрілянину в кафе у місті Червонограді, що на Львівщині, і поранив 52-річного відвідувача.

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Як розповіли у пресслужбі поліції Львівської області, між стрілком і потерпілим виник конфлікт, під час якого перший і застосував зброю.

Обидва чоловіки - мешканці райцентру. У потерпілого медики діагностували, зокрема, забійну рану лобної та тім’яної ділянки голови.

З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, який відправили на експертне дослідження.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у центрі Полтави біля зупинки чоловік стріляв у перехожого та затягнув у авто дівчину.

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