У Львівській області чоловік торгував наркотиками біля дитсадка та гімназії: його затримали

У Львівській області чоловік торгував наркотиками біля дитсадка та гімназії: його затримали

Підозрюваного вже не вперше затримують через торгівлю наркотиками.

У м. Стебник Львівської області викрили 27-річного чоловіка, який продавав наркотики біля місцевої гімназії та дитсадка.

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

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За даними слідства, підозрюваний вже не вперше потрапляє до правоохоронців через торгівлю наркотиками. Раніше його вже за це затримували.

Під час обшуків у помешканні чоловіка знайшли наркотичні речовини та таблетки. Прокуратура також скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному інкримінують ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.

Нагадаємо, у Львові судитимуть громадян Туреччини за контрабанду наркотиків.

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