У Львівській області чоловік торгував наркотиками біля дитсадка та гімназії: його затримали

Підозрюваного вже не вперше затримують через торгівлю наркотиками.
У м. Стебник Львівської області викрили 27-річного чоловіка, який продавав наркотики біля місцевої гімназії та дитсадка.
Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, підозрюваний вже не вперше потрапляє до правоохоронців через торгівлю наркотиками. Раніше його вже за це затримували.
Під час обшуків у помешканні чоловіка знайшли наркотичні речовини та таблетки. Прокуратура також скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному інкримінують ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.
Нагадаємо, у Львові судитимуть громадян Туреччини за контрабанду наркотиків.