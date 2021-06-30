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У Львівській області чоловік торгував наркотиками біля дитсадка та гімназії: його затримали

У Львівській області чоловік торгував наркотиками біля дитсадка та гімназії: його затримали

Прокуратура Львівської області

Підозрюваного вже не вперше затримують через торгівлю наркотиками.

У м. Стебник Львівської області викрили 27-річного чоловіка, який продавав наркотики біля місцевої гімназії та дитсадка. 

Про це повідомили в прокуратурі Львівської області. 

За даними слідства, підозрюваний вже не вперше потрапляє до правоохоронців через торгівлю наркотиками. Раніше його вже за це затримували. 

Під час обшуків у помешканні чоловіка знайшли наркотичні речовини та таблетки. Прокуратура також скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному інкримінують ч.ч.1, 2 ст.307 КК України.  

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Нагадаємо, у Львові судитимуть громадян Туреччини за контрабанду наркотиків.

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