У Львівській області чоловік побив копа і намагався забрати його зброю: фото

У Львівській області чоловік побив копа і намагався забрати його зброю: фото

П'яного нападника затримали.

У Львівської області 27-річний житель одного з сіл Самбірського району напав на поліцейських, які намагались його вгамувати. Інцидент стався у неділю, 12 грудня, близько 10:30.

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Як розповіли у пресслужбі поліції Львівщини, п'яний молодик вдарив одного з полісменів кулаком в обличчя та намагався забрати його табельну зброю.

"Поліцейські під час виконання службових обов’язків виявили в одному з сіл району 27-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився неадекватно та порушував публічний порядок", - йдеться у повідомленні.

Чоловік, за словами поліції, не реагував на вимоги правоохоронців, чинив опір, та напав на одного з них.

В результаті місцевого жителя затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За цим слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За скоєне 27-річному затриманому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 10 грудня п'яний 35-річний житель Червонограда Львівської області з ножем напав на поліцейських.

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