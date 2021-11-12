У Львівській області чоловік під наркотиками розтрощив готель, вкрав авто і побив перехожого: фото

У Львівській області чоловік під наркотиками розтрощив готель, вкрав авто і побив перехожого: фото

Максимальне покарання, яке загрожує затриманому – до 8 років позбавлення волі.

У місті Яворові Львівської області затримали 26-річного мешканця Запорізької області у стані наркотичного сп’яніння. Чоловік у четвер, 11 листопада, близько 02:00 ночі розтрощив декілька номерів місцевого готелю, жорстоко побив перехожого та вкрав у жінки авто.

Як повідомила пресслужба поліції Львівщини, неадекватний чоловік пошкодив меблі, побутову техніку, двері кількох номерів готелю та зірвав роботу закладу. Він поводився зухвало та грубо лаявся.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Після цього він викрав з подвір’я одного з приватних будинків автомобіль "Опель Зафіра", який належить 38-річній місцевій мешканці та, втікаючи з місця події, напав на 57-річного жителя райцентру.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Нападник жорстоко побив чоловіка. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

Правоохоронці спіймали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Як встановили медики, він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання